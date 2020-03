Soția barbatului de 71 de ani din Suceava infectat cu noul coronavirus spune ca in locuința lor mai sta o femeie, care nu a fost testata

Soția bărbatului de 71 de ani din Suceava infectat cu noul coronavirus spune că în locuința lor mai stă o femeie, care nu a fost testată: „Au zis să vadă întâi dacă îmi iese mie și cum îmi iese mie”, anunță MEDIAFAX.

Soția bărbatului din Suceava a declarat pentru MEDIAFAX că după ce a venit din Italia de la consult, soțul ei se simțea bine. A doua zi a făcut febră, iar ea credea că e din cauza cancerului cu care bărbatul se luptă de 7 ani.

„El a fost dus la control, eu nu am fost cu el. El are cancer de șapte ani pe al optulea și merge la control acolo (în Italia - n.r.), acolo a fost internat, acolo a făcut citostatice, acolo a făcut radioterapie. El acum a fost la control pe data de 24 februarie. S-a întors acasă cu autocarul. Când s-a întors se simțea bine, nimica nu a zis. A mâncat, i-am făcut cafea, a râs, a glumit și marți după-amiază a făcut febră. Am zis , am vrut să sun la salvare, dar mi-a zis să nu sun. I-am dat un paracetamol, a mai scăzut oleacă febra, m-am gândit că noaptea e mare și până la urmă am chemat salvarea. Când a venit salvarea avea 39, 4", a spus femeia.

Femeia credea că soțului ei îi este rău din cauza bolii, mai ales că în urmă cu două luni fusese cu el la spital, la urgență: „Eu m-am gândit că îi e rău de la problemele lui cu cancerul, că în noaptea de Anul Nou l-am dus la Suceava, i-au pus patru flacoane de sânge la hematologie. Și am zis că îi e rău cu cancerul lui. Când colo... ".

Joi i-au fost recoltate probe și femeii și urmează să fie testate la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași.

„Mie mi-au zis să stau în locuință, să stau izolată. Azi ( n.r. joi ) au venit și mi-au luat probe și mie din gât și din nas", spune aceasta.

Cei doi mai locuiesc cu încă o femeie: „A vrut și ea să o testeze și au zis să vadă întâi dacă îmi iese mie și cum îmi iese mie și după o testează".

Bărbatul de 71 de ani în cazul căruia testele au arătat că este infectat cu noul coronavirus a fost transportat miercuri seară la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași. Aici mai sunt în lucru încă 13 probe prelevate de la persoanele care au intrat în contact cu bărbatul întors din Brescia cu un autocar.