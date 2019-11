Soția barbatului din Iași care a turnat otrava in fantana satului: A vrut sa imi faca rau. Am cerut ordin de protecție

Fosta soție a bărbatului din Iași care a turnat otravă în fântâna satului spune că a cerut ordin de protecție, pentru că bărbatul o amenință continuu. Între timp, fântâna a fost închisă, scrie Mediafax.

Iulica Ciobanu, fosta soție a bărbatului bănuit că a aruncat otravă în fântâna satului, a declarat că fântâna este otrăvită.

"Eu bănuiesc că autor este fostul meu soț. A vrut să îmi facă rău. Eu nu știu ce a turnat, că nu am fost aici să văd, dar mirosea foarte urât. Eu de aici luam apă permanent și toți vecinii de pe aici. Am făcut plângere la Poliție și acum și prima oară și acum am cerut ordin de protecție, dar trebuie să îl duc la Judecătorie la Raducăneni. Mă amenință, mă face în toate felurile, vine pe aici”, a spus femeia.

La rândul său, viceprimarul Sorin Petria a declarat că fântâna a fost închisă.

„În momentul când au sunat vecinii și ne-au anunțat că a fost otrăvită fântâna, imediat ne-am sesizat, am luat decizia să închidem fântâna, am luat probe, le-am dus la DSP. DSP-ul a zis că nu e de competența lor și trebuie duse la IML. A venit Poliția, au luat și ei probă și au dus la IML. Când au venit rezultele la probe s-a intervenit cu mașina de pompieri, cu o pompă electrică, s-a curățat fântâna, după am pus pastile pentru clorizarea apei. Am decis sa ținem fântâna închisă, să luăm probe și să vedem dacă e bună de băut, dar între timp ne-au sunat și ne-au spus că apa e portocalie din nou și am luat decizia să închidem fântâna de tot", a spus Petria.

Un bărbat din comuna Costuleni, județul Iași, este bănuit că a turnat otravă în fântâna satului, pentru a-și ucide soția. Prima plângere a fost în septembrie, iar cea de-a doua luni, după ce la finele săptămânii trecute apa și-a schimbat culoarea.

„La data de 8 septembrie am fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat ar fi aruncat o substanță necunoscută într-o fântână din comuna Costuleni. De asemenea, la data de 1 noiembrie am fost sesizați despre aruncarea unei substanțe necunoscute în aceeași fântână din comuna Costuleni. În ambele cauze au fost întocmite dosare penale în care se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de infectare a apei. În referire la prima sesizare, putem preciza faptul că un bărbat din comuna Costuleni este bănuit de comiterea faptei", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Iași, Ioana Bîlea.

Oamenii din sat spun că bărbatul ar fi vrut să își omoare soția pentru că l-a părăsit, însă nu s-a gândit că fântâna din care lua apă femeia era folosită de mulți alți oameni.