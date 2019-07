Soția lui Mircea Badea, plangere penala la Parchetul din Iași: 'Acum e randul justiției sa puna capat inșelatoriei'. Ce a pațit Carmen Bruma

View this post on Instagram

ASA CUM AM PROMIS! Aceasta este plangerea penala pe care am depus-o astazi prin avocatii mei impotriva celor care se folosesc ilegal de numele meu pentru a vinde produse de slabit de care nu am auzit in viata mea si care pot pune in pericol sanatatea multor oameni! CE A DEPINS DE MINE, AM FACUT, PE CHELTUIALA MEA SI FARA A CERE DESPAGUBIRI FINANCIARE! Acum e randul justitiei sa puna capat inselatoriei! #justice #fightforyourrights

