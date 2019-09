"Soacra mea mi-a spus sa trec intr-o seara pe la ea pentru ca are ceva important sa-mi spuna despre sotia mea. Cand am intrat in casa ei, am crezut ca lesin. Parca eram intr-o fantezie. Acum vreau sa divortez!"

Un barbat are probleme serioase in relatie. Si nu sunt unele deloc banale. Asa ca i-a scris consilierei pe probleme de relatii de la publicatia The Sun.

"De cele mai multe ori sunt plecat cu munca. Sunt inginer, sunt platit bine si ne permitem ca sotia mea sa nu munceasca. Am o casa mare, confortabila, sotia mea are o viata sociala grozava.

Lucrez de ceva vreme la un proiect in Dubai si intr-o zi soacra mea a aparut aici, spunand ca e in vacanta si ca are cateva lucruri sa-mi spuna despre sotia mea.

Am iesit la masa impreuna si asa am aflat ca sotia mea avea aventura dupa aventura. Apoi toata lumea a confirmat totul..

Am continuat sa vorbesc cu soacra mea despre acest subiect si intr-o seara, am ramas peste noapte la ea. E una dintre cele mai spectaculoase femei pe care le-am cunoscut, chiar daca are 53 de ani.

De atunci suntem impreuna. Vreau sa divortez, dar oare merita sa o fac?", se intreaba barbatul.

Specialista de la The Sun nu e incantata deloc de aventura barbatului si nici de comportamentul soacrei acestuia. Consiliera crede ca mama a profitat in mod nedemn de slabiciunile fiicei pentru a-i lua locul.

