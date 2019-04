Soarta ministrului Justitiei, Tudorel Toader, decisa in CEx al PSD. Ce a declarat senatorul Claudiu Manda

"Nu ştiu ce va fi în şedinţa CEx, nu ştiu dacă va fi sau nu pe ordinea de zi. Eu am spus în spaţiul public nemulţumirile mele vizavi de domnul Tudorel Toader, o să le spun şi în şedinţa de CEx, dacă se va discuta subiectul. Nu cred că trebuie să-i cerem demisia sau remanierea, ci trebuie să decidem în CEx dacă-l mai susţinem sau nu şi, bineînţeles, după aceea doamna prim-ministru şi Guvernul să acţioneze în consecinţă. Mâine avem la Senat două puncte pe ordinea de zi sau trei, este raportul pe care am înţeles că l-a terminat comisia specială privind legile din domeniul justiţiei şi suntem sesizaţi cu acel raport, urmează să votăm, rămâne să vedem dacă mai era încă un proiect de lege, nu ştiu exact în ce etapă este acum, şi sigur moţiunea. Dacă tot se întruneşte plenul Senatului pentru cele două subiecte, atunci am hotărât să fie toate cele trei subiecte, să le dezbatem, (...) cred că e corect să dezbatem, să discutăm şi moţiunea opoziţiei", a declarat Claudiu Manda, marţi, într-o conferinţă de presă la finalul şedinţei Comisiei pentru controlul activităţii SRI, întrebat de ce s-a stabilit ca miercuri să fie dezbătută la Senat moţiunea simplă împotriva ministrului Justiţiei, în condiţiile în care în aceeaşi zi în şedinţa CEx al PSD ar urma să fie discutată situaţia lui Tudorel Toader şi să se ceară remanierea acestuia.