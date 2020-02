Soarta sesizarii CCR legat de ordonanta de urgenta privind alegerile anticipate se decide saptamana aceasta de catre Avocatul Poporului

Avocatul Poporului, Renate Weber, afirmă că instituţia va decide săptămâna viitoare dacă va sesiza sau nu Curtea Constituţională în legătură cu ordonanţa de urgenţă privind alegerile anticipate, potrivit news.ro.

"E un lucru de care ne vom ocupa. Sunt mai multe care îşi aşteaptă rândul, pentru că am primit şi din partea Asociaţiei Elevilor, în legătură cu statutul cadrelor didactice. Avem mai multe. E şi OUG privind serviciile de sănătate, deci avem mai multe în analiză (...). Săptămâna viitoare vom decide", spune Weber.

Renate Weber a declarat, la RFI, că nu va face o sesizare "în bloc” a CCR, pe toate cele 25 de ordonanţe de urgenţă adoptate recent de Guvernul Orban.

"Din perspectiva noastră, există eventuale probleme cu toate ordonanţele de urgenţă sau cu fiecare în parte, mai bine spus, în sensul în care noi, evident, le analizăm şi, în funcţie de ce rezultă din analiza noastră, decidem dacă sesizăm sau nu CCR. Adică nu vom face o sesizare în bloc pe toate cele 25 sau, mă rog, câte rămân să fie publicate în Monitorul Oficial, dar pe măsură ce ele apar în Monitorul Oficial, intră în analiza noastră", a spus Weber.

Renate Weber a menţionat că, dacă între timp se primesc şi sesizări din partea unor persoane, fie fizice, fie juridice, "e doar un detaliu în plus, ca să spun aşa", adăugând: "Ne-ar interesa mai degrabă dacă am primi din partea celor care vor să ne sesizeze şi nişte analize serioase în legătură cu drepturile care ar fi atinse prin aceste ordonanţe”.

Avocatul Poporului a spus că OUG privind alegerile trebuie să îşi aştepte rândul.

Ordonanţa de Urgenţă privind alegerile parlamentare anticipate, adoptată de Guvernul Orban în ultima şedinţă înaintea demiterii, a fost publicată vineri în Monitorul Oficial.

OUG, care a provocat critici din partea PSD, a fost publicată în Monitorul Oficial la 10 zile de la adoptarea în Guvern.

Data alegerilor anticipate se stabileşte cu cel puţin 50 de zile înaintea votării.

Actul normativ prevede că în ţară alegerile se desfăşoară duminică, în timp ce pentru diaspora sunt alocate trei zile, respectiv zilele de vineri şi sâmbătă premergătoare datei alegerilor la nivel naţional.

De asemenea, alegătorii vor putea vota la orice secţie de vot din ţară sau din străinătate, în baza unui act de identitate valabil în ziua votării.

OUG prevede şi situaţia în care ”alegerile parlamentare anticipate nu pot fi organizate la altă dată decât cea a alaegrilor locale generale din anul 2020”, situaţie în care alegătorii vor vota în aceleaşi secşii de votare, prezenţa la vor fiind consemnată în lise separate pentru cele două tipuri de scrutin.

De asemenea, conform anunţului făcut încă de la adoptarea ordonanţei, a fost dublat numărul parlamentarilor pentru diaspora - fiind patru senatori şi opt deputaţi.

OUG prevede şi folosirea sistemului electronic de prevenire a votului multiplu, inclusiv pentru alegerile anticipate.

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, spune că partidul va sesiza Avocatul Poporului, după ce "PNL a legiferat turismul electoral", prin publicarea ordonanţei "nelegiuite". "Legiferarea turismului electoral de către PNL trebuie stopată la Curtea Constituţională!", susţine Ciolacu.