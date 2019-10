Soarta Vioricai Dancila ar sta tot in mainile lui Liviu Dragnea. De la Rahova, Dragnea transmite un mesaj

Liviu Dragnea, încarcerat la închisoarea Rahova, are în mână situația Vioricăi Dăncilă, scrie EVZ.ro Surse apropiate familiei acestuia susțin, potrivit evz.ro , faptul că fostul președinte al PSD are posibilitatea să semneze “condamnarea” actualului guvern. Potrivit acelorași surse, la penitenciarul Rahova a fost primită o scrisoare din partea a 21 de parlamentari PSD care îi cereau The post Soarta Vioricăi Dăncilă ar sta tot în mâinile lui Liviu Dragnea. De la Rahova, Dragnea transmite un mesaj appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.