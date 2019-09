Soc in administratia ieseana. Primarul raspunde cu propriul salariu pentru ca si-a angajat sotia cu banii institutiei. Ramane si fara functie in cateva luni - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Decizie drastica luata pentru un primar dintr-o localitate ieseana • Condamnat pentru conflict de interese, primarul comunei Halaucesti nu va mai putea candida pentru un nou mandat • La finalul actualului mandat va trebui sa-si gaseasca un nou loc de munca • In plus, pentru urmatoarele luni, acesta va incasa si un salariu redus substantial • Este primul primar din judet care raspunde in baza noului cod administrativ si care va incasa mai putini bani de pe urma salariului Decizie radicala luata de autoritatile judetene in cazul unui primar condamnat pentru conflict de interese. Primarul unei mari comune din zona de vest a judetului se vede nevoit ca la finalul actualului mandat sa nu mai poata sa-si depu ...