Soc in showbiz! Fostul iubit al Biancai Dragusanu se insoara!

tristan si cristina

Tristan Tate pare sa fie hotarat sa isi intemeieze o familie, lucru pe care, de altfel, l-a si anuntat, reusind sa isi socheze toti apropiatii, acestia fiind convins, avand in vedere viata pe care o duce, ca este un ”burlac convins”.

Dupa o relatie de cateva luni cu Bianca Dragusanu in care nu au lipsit stiri legate de ideea unei casatorii intre diva blonda si milionarul englez, cei doi s-au despartit, unul dintre motive fiind legat de faptul ca el nu dorea sa isi intemeieze o familie. Acum insa, pare-se, lucrurile s-au schimbat radical, iar Tristan tate a fost convins sa renunte la burlacie. Mai exact, zilele trecute, pe cand se cam plictisea in India, plecat cu afaceri alaturi de fratele lui, Tristan tate, fostul iubit al Biancai Dragusanu, a decis sa faca o sesiune d eintrebari si raspunsuri pe contul sau de socializare. Iar unul dintre prietenii virtuali ai milionarului britanic i-a pus o intrebare cat se poate de personala, chestionandu-l pe tema ideii de familie. ”Vrei o familie?”, l-a intrebat amicul sau, iar Tristan tate a raspuns, clar si raspicat. ”Da, cat de curand”!

Iar cel mai probabil femeia care l-a convins pe Tristan Tate ca este mai bine sa isi intemeieze o familie este Cristina, o actrita si cantareata extrem de senzuala, blonda si care, cu mici pauze, a fost iubita lui in ultimii ani.

Tristan Tate si Cristina se iubesc de ani buni

”Ceea ce nu se stie este ca Tristan Tate si Cristina au mai fost impreuna, inainte ca el sa fie cu Bianca. Dupa ce i-a dat papucii Biancai, Tristan s-a reintalnit cu Cristina si si-a dat seama ca ea este femeia pe care o doreste el, de fapt. Asa ca, sunt impreuna, se distreaza impreuna, iar ea il insoteste cat de des poate in calatoriile de afaceri ale lui Tristan”, ne-a spus o prietena apropiata de-ale blondinei care se iubeste cu fostul Biancai Dragusanu.

”Cine e Bianca Dragusanu?! N-am auzit de ea, nu stiu nimic despre ea. Nu o cunosc, nu o urmaresc, nu ma intereseaza. Va spun sincer, nici cu Tristan nu am vorbit vreodata despre Bianca Dragusanu! De ce sa o fac? Ce treaba am eu cu ea, ce sa spun despre ea? Nu stiu cine este Bianca Dragusanu”, ne-a spus, in exclusivitate, Cristina Pazurati. Mai mult decat atat, ea incearca sa fie cat mai discreta si cand vine vorba despre relatia pe care o are cu fostul iubit al Biancai Dragusanu cu care are o relatie de mult timp. ”Nu am prea multe de spus despre Tristan. Nu ma intereseaza afacerile lui, nu discutam despre asemenea lucruri. Suntem impreuna, lumea stie ca este iubitul meu, dar ne bucuram de relatia noastra cat mai discret. Adica, de ce sa ne afisam peste tot, e mai placut sa ne bucuram doar noi de ea. Nu am nevoie de expunere in aceasta directie, eu imi vad de treburile mele, el isi vede de-ale lui, totul de bine”, ne-a mai spus Cristina.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.