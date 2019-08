SOC!!! Noi probe de sange descoperite in casa lui Gheorghe Dinca

Casa Monstrului din Caracal google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Anchetatorii au gasit noi urme de sange in casa lui Gheorghe Dinca, potrivit unor surse. Probele vor merge la laboratorul Institutului de Criminalistica IGPR. Sangele ar fi fost depistat langa pat si pe un perete. Primele informatii din cercetarea la fata locului erau ca nu exista urme de sange, cel putin vizibile, in casa lui Gheorghe Dinca. Singurele urme de sange ar fi fost in curte si ar fi fost urme de origine animala. Descoperire macabra facuta in curtea casei lui Gheorghe Dinca: Saci de oase si bucati mari de carne Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. gheorghe dinca ...