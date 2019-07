Soc, soc, soc! De groaza pentru un asa-zis pulitician care se viseaza brimar

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Babele barfitoare incep rubricuta de azi cu cateva informatiuni tare interesante de pe la noi de prin urbe, care au agiuns de putintica vreme si pe la urechiusile noastre. Cica lu' nenea Mariusica Brobodea, pe care vi l-am mai prezentat si cu alta ocazie, i se pregateste o mare surpriza in perioada urmatoare. Cica o mega alianta pulitica, intre usereu si peneleu, il va scoate pe dumnealui din schema pentru fonctia de brimar, pe care si-o doreste de atata amar de vreme, iar visul dumnealui e pe cale sa se spulbere. Ei, dar treaba asta nu e de mirare, avand in vedere ca dumnealui e omul care a adus peneleul intr-o situatie tare deplorabila. Cica in toata treaba asta e implicat combinatorul saf de pe urbe, pe care o sa vi-l prez ...