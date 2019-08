Socant! Cand s-a intors din Anglia, acest tanar a ajuns direct pe mana medicilor de la "Socola"! Substantele acestea l-au adus in pragul unei nenorociri! Vedea ce a vazut criminalul de la Sapoca

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Un tanar din Iasi a ajuns sa traiasca intr-o lume paralela, din cauza drogurilor • Ani la rand a consumat substante de mare risc • Etnobotanicele au fost cele care i-au pus capac si l-au bagat in spital • Medicii au luptat mult timp pentru ca acesta sa fie adus pe linia de plutire • Traia mereu cu frica in san si dezvolta in permanenta tot felul de teorii conspirative • Medicii sunt ingrijorati, intrucat in ultimii ani au aparut tot mai multi astfel de pacienti, care ajung la spital in situatii tot mai dificile Cazul unui tanar in varsta de 26 de ani, din Iasi, i-a socat pe medicii ieseni. Este cunoscut faptul ca, in ultimii ani, in Romania si inclusiv in Iasi, fenomenul drogurilor a capatat amploa ...