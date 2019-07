SOCANT! Ce le facea acest medic baietilor. Este acuzat de 95 de minori

medic google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un medic din Austria este acuzat ca a abuzat sexual 95 de minori. Doctorul, al carui nume nu a fost facut public, ii pacalea pe copii – in majoritate baieti cu varste mai mici de 14 ani, ca practicile respective faceau parte din tratamentele medicale. Atentie, declaratii SOCANTE facute de Decanul Facultatii de Teologie: Femeile violate raman insarcinate doar daca le-a placut... Medicul respectiv, din nordul Austriei, a agresat cel putin 95 de minori incepand cu anul 2000. Acesta a ajuns pe mana politiei dupa ce unul dintre copii l-a denuntat. Ulterior au aparut numeroase alte acuzatii la adresa lui, acesta fiind arestat in luna ianuarie a acestui an. Daca ti-a placut articolul, te as ...