SOCANT! Ce s-a gasit pe trupul fetitei din Dambovita! Incredibil, ce a putut sa ii faca ucigasul micutei Mihaela dupa ce a strans-o de gat

La autopsia de la INML, pe corpul Mihaelei, fetita de 11 ani din Dambovita ucisa cel mai probabil de un pedofil olandez, primele analize par a duce la rezultate infioratoare.

Dupa cazul Caracal, Romania este zguduita, acum, de o noua crima oribila. De data aceasta este vorba despre o fetita de doar 11 ani din Dambovita, ucisa cu sange rece de un alt monstru.

Mihaela Adriana a fost rapita, vineri, din comuna Gura Sutii, de pe strada, exact cand se intorcea de la scoala. Fetita a fost surprinsa pe camerele video cand mai avea 300 de metri sa ajunga acasa, aceasta fiind, de altfel, si ultima dovada ca ea se afla in viata. Potrivit procurorilor, care incearca sa refaca tot traseul crimei, micuta ar fi fost rapita de un cetatean olandez, in varsta de 47 de ani, in jurul orei 17, dusa pe un camp si omorata.

Fetita ucisa din Dambovita a avut o moarte violenta

”Din concluziile preliminarii, ale laboratorului de medicina legala, a rezultat ca moartea victimei a fost violenta. Ea s-a datorat strangularii, iar o eventuala agresiune sexuala poate fi confirmata dupa analizele de laborator”, a declarat, initial, Camelia Matei, purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Dambovita, dupa ce, trupul Mihaelei, acoperit de o folie de plastic, a fost gasit duminica cu ajutorul elicopterului care a survolat o portiune de padure din Produlesti – localitate aflata la nici 7 kilometri de Gura Sutii.

Barbatul care a ucis-o pe fetita din Dambovita a trecut cu masina prin fata casei ei

Surse de la fata locului au dezvaluit, in urma cu putin timp, tot ce s-a intamplat cu fetita ucisa din Dambovita in ziua groazei. ”Barbatul care a omorat-o pe Mihaela a luat-o in masina, culmea, a trecut cu ea chiar prin fata casei in care micuta locuia, surprinzator, fara a sti ca statea acolo. A dus-o apoi linistit pe campul de la marginea localitatii si a strans-o de gat. Mai mult, din cate se pare, ar fi agresat-o apoi sexual si ar fi recurs si la alte perversiuni infioratoare”, au spus persoane din comuna despre modul in care Mihaela si-a trait ultimele clipe de viata.

Dezvaluirile oamenilor de la fata locului au prins contur, dupa ce, azi, la autopsia facuta la Tirgoviste, specialistii de la INML ar fi dat rezultatele primare. Astfel, in urma analizelor, se pare ca fetita ucisa din Dambovita avea lichid seminal pe trup, lucru ce a ingrozit familia fetei si asa distrusa de moartea violenta a Mihaelei.

