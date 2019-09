Socant! Cine este principalul SUSPECT in cazul uciderii fetitei din Dambovita

fetita moarta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fetita in varsta de 11 ani din localitatea Gura Sutii, judetul Dambovita, care vineri nu s-a mai intors acasa de la scoala, a fost gasita duminica, moarta. Trupul copilei a fost gasit in niste tufisuri si, conform primelor informatii, ar fi fost sugrumata. Breaking news! Fetita disparuta din Dambovita, gasita moarta. Unde a fost descoperit trupul minorei - UPDATE Conform surselor judiciare, suspect in acest caz ar fi un cetatean olandez. Politistii, jandarmi si voluntari au cautat-o cu caini de urma din momentul disparitiei. La actiunea de cautare a fost folosit si un elicopter. Mihaela Adriana Fieraru a disparut pe drumul de la scoala spre casa. Daca ti-a placut articolul, te asteptam s ...