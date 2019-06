SOCANT! Doi romani, incendiati in centrul Londrei: Una dintre victime nu a supravietuit arsurilor

incendiati google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Doi romani au ars intr-un incendiu provocat in estul Londrei. Una dintre victime a murit, iar cealalta e in stare foarte grava. Doua persoane au fost arestate si sunt acuzate de crima. Incidentul s-a consumat in Illford, in estul Londrei, in zona unui parc, frecventata de oamenii strazii. De altfel, politistii britanici spun ca victimele, cu varstele de aproximativ 40 de ani, erau oameni fara adapost. Cei doi romani locuiau intr-un cort, care a fost incendiat pe 18 iunie, dupa ora 23.00. Unul dintre ei a murit, cu arsuri pe aproape 100% din suprafata corpului. Trupul zacea in apropierea cortului incendiat. Omul a murit la cateva ore dupa incident. Batrana din Iasi, in stare critica la spital! A cazut de pe ...