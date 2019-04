SOCANT! Drama de proportii intr-o familie din Iasi! Un copil de 3 ani a murit inecat intr-o fosa septica, la scoala! Chiar tatal baietelului a sapat groapa - FOTO, VIDEO

copil de 3 ani inecat google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Clipe de cosmar pentru o familie din Iasi, dupa ce un baietel in varsta de trei ani a murit inecat intr-o fosa septica • Tragedia s-a petrecut in comuna ieseana Braesti, in satul Buda • Micutul se pare ca mergea de doar doua saptamani la gradinita, nefiind inscris cu forme legale • Ieri, din motive inca necunoscute, a fost scapat din ochi de cei care ar fi trebuit sa-l supravegheze si a cazut in bazinul adanc de cativa metri • Ca de fiecare data, vina este pasata de la unul la altul, insa ceea ce s-a intamplat ieri la Iasi nu trebuie sa ramana nepedepsit • Copilul nu a mai avut nicio sansa odata ce a ajuns in apa rece si adanca de cativa metri Durere fara margini ...