SOCANT! Elev, gasit mort dupa ce a picat Bac-ul

gasit mort google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Momente cumplite pentru o familie din Arges. Baiatul de 18 ani a fost gasit mort in casa. Adolescentul picase examenul de bacalaureat si se certase rau cu parintii. Mama lucra in strainatate si tocmai se afla in drum spre casa, cand a aflat de nenorocire. O prima ipoteza a anchetatorilor este ca tanarul s-a sinucis. Pentru ca facea sport la sala, exista insa si varianta sa fi luat multe suplimente pentru masa musculara, care i-ar fi fost fatale. TRAGEDIE: Trei persoane au murit si patru au fost ranite, intr-un accident intre o duba si un autoturism Baiatul era singurul copil al familiei si locuia doar cu tatal. Mama era plecata in strainatate, la lucru. Chiar barbatul l-a gasit fara suflare in casa si, in ...