SOCANT! Fata de 13 ani, lovita, amenintata si injurata: „Vrei sa te bag in portbagaj, sa nu te mai gaseasca nici ma-ta, nici tac-tu?” - FOTO /VIDEO 

Imagini socante surprinse in Medgidia! O adolescenta de 13 ani este lovita, amenintata si injurata de un barbat de 36 de ani. „Vrei sa te bag in portbagaj, sa nu te mai gaseasca nici ma-ta, nici tac-tu?". Totul ar fi pornit, dupa ce tanara ar fi venit cu mai multi baieti sa-l bata pe nepotul barbatului. O fata de 15 ani a reclamat ca a fost violata de tatal vitreg. Politia a lasat-o sa se intoarca in casa agresorului „Vrei sa te bag in portbagaj, sa nu te mai gasasca nici ma-ta, nici tac-tu? Vrei sa iti arat eu cum se bate? Daca te mai prind in cartierul acesta te tai", ii spune barbatul de 36 de ani. Imaginile in care Florin Cimpeanu o loveste, ameninta si injura pe fata d ...