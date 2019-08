SOCANT! I-au dat foc in plina strada

incendiat google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un tanar a fost atacat in plina strada, in Parcul Unirii, din centrul Bucurestiului. Agresorii i-ar fi dat foc. Din primele informatii, tanarul, in varsta de 17 ani, ar fi fost un om al strazii. Agresorii ar fi aruncat cu o solutie inflamabila si i-au dat foc in timp ce acesta dormea pe o banca din parcul Unirii. Adolescentul a fost transportat de urgenta la spital. Infiorator! In Craiova un barbat a inceput sa arunce cu benzina in lume Din fericire, acesta nu are rani grave. In aceste momente se fac audieri la Politia Capitalei, unde au fost adusi mai multi suspecti. Cazul a fost preluat de Parchetul Tribunalului Bucuresti, deschizandu-se un dosar penal pentru tentativa de omor. Daca ...