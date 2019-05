SOCANT! Ieseanca, impuscata mortal de sotul italian - FOTO

carabinieri google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O femeie in varsta de 45 de ani, din comuna ieseana Mircesti, a decedat ieri, dupa ce a fost impuscata mortal la Cave, in apropiere de Roma, de sotul ei italian. Se pare ca tragedia s-a produs dupa o discutie in contradictoriu, pe tema unei eventuale despartiri. Carmen Vernica era casatorita cu italianul Antonio Brigida, in varsta de 59 de ani. Anchetatorii sustin ca femeia ar fi vrut sa-l paraseasca pe barbat, dar acesta nu a acceptat varianta despartirii si a impuscat-o pe romanca de mai multe ori. Vecinii au fost cei care au alertat autoritatile, care s-au deplasat la locul tragediei. Arma ar fi fost legal detinuta de barbatul italian, pentru uz sportiv. Cei doi erau casatoriti de mai multi ani, ...