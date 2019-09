SOCANT! O asistenta de la Spitalul "Sf. Spiridon" a murit de la stres si epuizare. Confesiunile colegilor despre moartea care a scandalizat lumea medicala din Iasi

Spitalul Sfantu Spiridon Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • O asistenta de la Spitalul "Sf. Spiridon" a decedat dupa o tura de noapte, din cauza surmenajului • Femeia a lasat in urma doi copii si o familie disperata • Nu este primul caz de deces, din cauza oboselii, in randul personalului medical iesean • Foarte frecvente sunt si cazurie in care, din cauza stresului, personalul medical face atac vascular cerebral • Desi se inmultesc cazurile celor care mor din cauza conditiilor grele de munca din spitale, nu se ia nicio masura clara, care sa stopeze aceste situatii dramatice Marturiile noi ale colegilor de munca ai asistentei care a decedat sambata dimineata in drum spre casa, dupa ce a finalizat tura de noap ...