Socant: o tanara din Bucuresti a murit pe loc dupa ce s-a aruncat dezbracata de la etajul 10. Mama a incercat sa isi salveze fiica, fara succes insa

O tanara de 29 de ani a murit dupa ce s-a aruncat dezbracata de la etajul 10. Mama fetei a facut tot posibilul sa o impiedice pe aceasta, insa nu a avut succes.

Tragedia s-a produs seara trecuta, in sectorul 2 al Capitalei

Cele doua persoane – mama si fiica – erau impreuna in casa. Mama a intrat in camera sa vada ce face fiica ei, insa a avut parte de o scena de cosmar: fiica ei se afla dezbracata la fereastra si se pregatea sa se arunce in gol.

In disperare, femeia a incercat sa-si salveze fiica, insa din pacate nu a reusit. Tanara de 29 de ani nu a avut nicio sansa in urma impactului cu solul, care i-a fost fatal.

La ora 19:35 au fost alertate autoritatile la 112. Echipajul de prim ajutor care a ajuns la fata locului a constata decesul.

Mama tinerei a suferit un soc in urma celor intamplate si a avut nevoie de ingrijiri

Apropiatii tinerei spun ca fata si-a pierdut tatal in urma cu un an de zile, iar de atunci nu s-a mai regasit. Cel mai probabil, acesta a fost si principalul motiv care a impins-o pe tanara de 29 de ani sa recurga la un asemenea gest.

Fata a intrat in depresie si nu s-a mai putut controla.

Politistii au deschis un dosar de moarte suspecta.

