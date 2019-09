SOCANT! Pedofilul olandez a fost un copil abuzat de tatal alcoolic, mama lui avea probleme psihice

pedofil olandez google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dezvaluiri teribile ies la iveala despre pedofilul olandez care a omorat-o pe Adriana, fetita de 11 ani din Gura Sutii. Johannes Visscher a fost un copil abuzat de propriul tata si a devenit pradator de copii. Olandezul a avut o copilarie de cosmar, cel putin asa povesteste mama lui, intr-o carte pe care a publicat-o si in care isi istoriseste viata, pentru ca sa arate "ca poti reusi si daca pleci dintr-o familie cu probleme". Mama lui Johannes Visscher a trecut prin momente de cosmar cand era doar un copil fiindca tatal ei s-a sinucis la 48 de ani. Apoi, a inceput sa aiba atacuri de panica in adolescenta, cand avea 17 ani si a fost internata in mai multe clinici psihiatrice. DECE ...