SOCANT! Pui vopsiti galben pentru a fi vanduti ca pui de tara

Politistii locali din Galati au descoperit in urma unei actiuni in Piata Calea Basarabiei mai multe persoane care vindeau pui colorati cu galben pentru a fi vanduti ca pui de tara. In momentul in care politistii si-au facut aparitia in piata, unul dintre comerciantii care vindea puiul colorat a luat-o la fuga, abandonandu-si marfa. Alti doi comercianti, care facea acelasi lucru, au ramas sa explice politistilor de ce nu aveaa documente de provenienta, de ce vindeau puiul colorat cu vopsea galbena si de ce tineau marfa intr-o cutie de carton.