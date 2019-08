SOCANT! SRI-ul o duce din ce in ce mai bine fara Liviu Dragnea! Guvernul a taiat bani de la Educatie si i-a dat serviciilor

sri romania google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In perioada in care s-a elaborat Legea bugetului de stat, liderul de atunci al PSD, Liviu Dragnea, era in plin razboi cu serviciile secrete si a ordonat sa fie taiati bani din bugetul SRI, iar acestia sa fie redirectionati catre Educatie. Cu Dragnea iesit din peisaj, optica Guvernului s-a schimbat, iar la rectificarea bugetara creste bugetul SRI si pierde Ministerul Educatiei. Serviciul Roman de Informatii: +396,5 milioane lei, per sold, astfel: cheltuieli de personal +356,8 milioane lei; bunuri si servicii +14,0 milioane lei; subventii acordate institutiilor din subordine +23,5 milioane lei; drepturi de pensie +17,1 milioane lei; proiecte FEN 2014-2020 -29,9 milioane lei; cheltuieli de investitii +15,0 m ...