SOCANT! Un barbat a fost IMPUSCAT IN CAP langa un poligon MAI

Un tanar de 22 de ani din judetul Gorj a fost impuscat astazi, in timp ce se afla la doi kilometri de un poligon de tragere din orasul Targu-Carbunesti. Purtatorul de cuvant al IPJ Gorj, Corina Scurtu, a declarat ca politistii din Targu-Carbunesti au fost sesizati luni ca un tanar de 22 de ani, din comuna Aninoasa, a fost lovit in cap de un obiect metalic ce pare a fi glont. Un roman a fost asasinat la comanda in Costa Rica. Cine se afla alaturi de tanar - FOTO, VIDEO Tanarul a fost impuscat la scurt timp dupa ce a coborat dintr-un autoturism, in orasul Targu-Carbunesti. Barbatul a fost dus in stare grava la spitalul din Craiova. Locul unde a fost nimerit tanarul este la 2 kilometri de Poligonul Targu-Carbu ...