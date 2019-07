SOCANT! Un roman, la un pas de a fi linsat in Italia. Ce gest reprobabil a facut caesta

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un roman de 37 de ani a fost arestat in regiunea Calabria, din sudul Italiei, dupa ce a incercat sa rapeasca un copil de cinci ani din bratele mamei sale, in plina zi. Doar interventia rapida a fortelor de ordine a facut ca barbatul sa scape teafar de furia oamenilor. Tentativa de rapire a avut loc pe 16 iulie, in jurul orei 19:00. Femeia, sotul ei si baiatul de cinci ani se aflau in parcarea unui centru comercial, atunci cand cetateanul roman s-a apropiat de ei si a incercat sa-i ia pe copil, din senin. Potrivit blitzquotidiano.it, femeia s-a zbatut sa-si tina copilul aproape, pana cand sotul acesteia a putut interveni. Italia se confrunta cu o criza politica fara precedent! S-au cerut alegeri parlamentare anticipate Mai multi ...