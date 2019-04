SOCANT: Un tren a deraiat si a intrat intr-o casa. Sase oameni au murit

accident 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un tren de marfa a deraiat si a intrat intr-o casa in centrul Chinei. In urma accidentului feroviar, doi pasageri si patru angajati aflati la bordul convoiului au decedat, au anuntat astazi autoritatile locale, informeaza France Presse. Convoiul de 25 de vagoane, care transporta minereu de aluminiu, a sarit de pe calea ferata joi in jurul orei 22:00 (14:00 GMT) la Gongyi in provincia Henan, a anuntat aceasta localitate pe retelele sociale. GRAV accident feroviar in Polonia! Doi oameni au murit dupa ce o ambulanta a fost lovita de tren Trupurile celor sase persoane, date disparute joi seara, au fost gasite vineri in zori. A fost deschisa o ancheta pentru a stabili cauzele accidentului. Daca ...