Socialistii din Republica Moldova solicita semnarea de urgenta a unui acord politic cu Blocul ACUM

Conducerea Partidului Socialiştilor din Republica Moldova (PSRM, prorus) a informat joi că va insista asupra semnării de urgenţă săptămâna viitoare a unui acord politic cu Blocul ACUM (PAS plus PPDA), declarat proeuropean, cu care formează o coaliţie de guvernământ, în care să fie trasate obiectivele de politică internă şi externă ale republicii, conform unui anunţ făcut de liderul grupului parlamentar al socialiştilor, Vlad Bătrâncea, citat de agenţia de presă oficială Moldpres potrivit Agerpres.

Ulterior, preşedintele Igor Dodon - liderul de facto al PSRM - şi-a exprimat susţinerea faţă de această propunere.În mesajul său, postat pe pagina sa de Facebook, Vlad Bătrâncea susţine că, în ultima perioadă, PSRM remarcă o intensificare a mesajelor cu caracter geopolitic venite din partea Blocului ACUM.'Ne expunem nedumerirea şi regretul asupra faptului că unii deputaţi şi miniştri exponenţi ai Blocului ACUM vin cu declaraţii şi mesaje cu tentă geopolitică şi ideologică care riscă să afecteze enorm eforturile noastre de consolidare a societăţii şi de echilibrare a politicii externe promovate de statul nostru. Mesajele nechibzuite cu tentă geopolitică sunt însoţite şi de declaraţii denigratoare la adresa PSRM şi a instituţiei prezidenţiale, fapt regretabil, care nici într-un mod nu contribuie la consolidarea coaliţiei de guvernământ şi doar dinamitează eforturile conducerii ţării de a soluţiona problemele critice cu care se confruntă Republica Moldova', afirmă deputatul socialist în text.Acesta susţine că 'PSRM nu poate tolera o astfel de abordare şi va insista pe semnarea de urgenţă a unui acord politic între PSRM şi Blocul ACUM, în care să fie trasate cu maximă claritate obiectivele politicii interne şi externe ale ţării, pentru a exclude astfel de situaţii care expun unor riscuri majore întregul proces de guvernare'.De asemenea, Igor Dodon a postat un mesaj pe pagina sa oficială de Facebook în care anunţă că susţine părerea liderului grupului parlamentar al PSRM şi a specificat că este important ca structurile de stat, dar şi partidele politice să înţeleagă că 'au şansa istorică să schimbe lucrurile în bine şi sa lanseze o nouă etapă în istoria modernă a Republicii Moldova'.Într-o reacţie, deputatul Blocului ACUM, Dumitru Alaiba, susţine că este firesc să existe opinii diferite în interiorul guvernării. 'Oamenii liberi au opinii diferite, nu sunt totdeauna de acord unii cu alţii, insistă pe propriile viziuni. Democraţia e gălăgioasă, haotică, dezorganizată. Ea deseori dezamăgeşte. Dar anume democraţia are o capacitate imensă de autocorectare', subliniază Alaiba.A reacţionat şi premierul Maia Sandu, adresându-se atât colegilor din Blocul ACUM, cât şi partenerilor socialişti, afirmând că 'într-o democraţie există opinii diferite', conform Ziarului Naţional de la Chişinău.'Pe cei confuzi din blocul ACUM îi rog să nu încurce libertatea de exprimare cu vorba goală. Aveţi de ales - fie participaţi la schimbare şi vă asumaţi o muncă extrem de dificilă, fie continuaţi să nu faceţi nimic şi să inflamaţi societatea cu nevoile propriului ego. Ce am ales noi să facem nu e din confort sau plăcere, dacă am fi căutat să ne fie plăcut, eram astăzi în altă parte', scrie Maia Sandu pe pagina sa de Facebook.Referitor la îngrijorările semnalate de socialişti, şefa guvernului moldovean declară că este firesc ca într-o democraţie să existe opinii diferite şi contradicţii.'Desigur, democraţia este fragilă. Însă aceste divergenţe nu pot fi piedici în calea scopului care ne-a determinat sa avem o înţelegere între ACUM şi PSRM. Dacă vrem să resetăm procesele democratice, să creăm instituţii independente, atunci haideţi să nu căutăm pretexte pentru a complica o situaţie dificilă', susţine Maia Sandu, citată de publicaţia menţionată