Societatea care nu invata

La un an de la referendumul urii si al manipularii, pe langa bucuria de a-l fi vazut invalidat, trebuie sa ne pastram un dram de luciditate. Cred ca e bine sa fim constienti ca absenta masiva de la referendum nu a fost expresia vreunei extinse tolerante si intelegeri din partea majoritatii, ci mai degraba a lenei de a lua pozitie. "Lasa ca stiu eu", "ce treaba am eu", pot fi semne ale tolerantei numai daca suntem peste poate de naivi, pana la credulitate. In fond, ele descriu mai degraba doua ...