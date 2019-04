Societatea Nationala a Sarii S.A. anunța testarea unui microbuz electric pentru transportul turiștilor la Sucursala Salina Slanic

Societatea Nationala a Sarii S.A, va testa in perioada 17.04 – 07.05.2019, un microbuz electric, pentru transportul turistilor la Sucursala Salina Slanic.

Microbuzul ce urmeaza sa fie testat are capacitatea de transport a 14 persoane, o autonomie in plan drept de 80-100 km si o viteza maxima de 25-40 km/h.

Autobuzele cu propulsie electrica, sunt tot mai populare, datorita avantajelor oferite de motorul electric, comparativ cu motoarele termice, precum gradul redus de poluare, întreţinere şi chiar siguranţa.

Prin folosirea acestui tip de microbuze Societatea Nationala a Sarii S.A intentioneaza sa asigure accesul turistilor in Salina la standarde europene, in conditii optime de transport si in maxima siguranta, fara emisii poluante.

Citește și: Raport BOMBĂ în Senatul României: ROBOR a fost manipulat/Se cere demisia președintelui Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu

Salina Slanic se afla la o adancime de peste 230 m, fapt ce ridica probleme tehnice deosebite in realizarea unui lift care sa inlocuiasca in totalitate accesul cu mijloace auto.

In prezent, accesul vizitatorilor in subteran este asigurat cu mijloace de transport auto atat la Mina Unirea – Salina Slanic, cat si la Salina Praid, Salina Ocnele Mari, Salina Targu Ocna.

# # #

Societatea Naţională a Sării – S.A este una de interes major pentru economia românească și unul dintre primii 10 producători de sare din Europa.

Societatea Naţională a Sării S.A. este o societate pe acţiuni cu capital majoritar de stat (51%), capitalul privat fiind deținut de către Fondul Proprietatea S.A (49%).

Răspândirea relativ largă a zăcământelor de sare pe teritoriul României a dus la apariţia şi dezvoltarea celor șapte exploatări miniere, ce au devenit ulterior și sucursale ale Societăţii Naţionale a Sării S.A.

În cinci dintre acestea - Salina Praid, Salina Târgu Ocna, Salina Slănic Prahova, Salina Cacica, E.M. Rm. Vâlcea – societatea a inițiat și a dezvoltat obiective cu caracter turistic și balnear, destinate celor aflați în căutarea unui mod inedit şi sănătos de petrecere a timpului liber, potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO.