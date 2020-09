Societatea Nationala de Medicina Familiei sustine ca solicitarile privind necesitatea eliberarii avizelor epidemiologice exced legislatia in vigoare

Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF) afirma ca a luat act "cu surprindere" la afirmatiile care circula in spatiul public, legate de necesitatea eliberarii avizelor epidemiologice si a adeverintelor de sport de catre medicii de familie pentru toti copiii care vor incepe scoala in data de 14 septembrie 2020 si sustine in acest context ca astfel de solicitari "exced legislatia in vigoare".