Societatea Nationala “Nuclearelectrica SA: OFERTA RELUARE VANZARE ACTIVE

Societatea NaționalăSA cu sediul social în Municipiul București, Str. POLONA nr. 65, sector 1, 010494, C.P. 22-102, București, CUI 10874881, Nr. Reg. Com. J40/7403/1998 România, telefon: 021.203.82.00, fax: 021.316.94.00, e-mail: office@nuclearelectrica.ro, având ca obiect principal de activitate Producția de energie electrică, companie listată la Bursa de Valori București, având datele de listare postate pe site-ulanunță, în conformitate cu prevederile OUG. 166/01.10.2020 pentru modificarea Legii nr. 173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, H.G. nr. 577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, pentru vânzarea următorului activ „Cămin nefamiliști P+4 compus din construcție în suprafață de 621 mp și teren aferent în suprafață de 863 mp, având nr.cadastral 104592”„Instalație de racord la rețeaua de termoficare”„Amenajări parcaje, teren sport, spații verzi” situat în strada Salciei nr.14, oraș Cernavodă, jud. Constanța”la prețul de pornire de, din care valoarea terenului, fără TVA. Dosarul de prezentare poate fi procurat zilnic de la serviciul contabilitate cu sediul în localitatea Cernavodă, județul Contanța, Str. Medgidiei, nr. 2, Pavilion 0, corp B, telefon 0241/801003 între orele 7.30-16.. Plata contravalorii Dosarului de prezentare de, garanția de participare de, taxa de participare la licitație deșise face cu ordin de plată, în contul în lei RO63 RNCB 0116 0497 1852 0008 deschis de Sucursala CNE Cernavodă la BCR Cernavodă. Garanția de participare se poate depune și sub formă de scrisoare de garanție bancară emisă de o bancă română și transmisă pe canal bancar. Camera de date: SNN-Sucursala CNE Cernavodă, str. Medgidiei nr. 2, Pavilion 0, corp B, cam. 110. Documentele pe baza cărora se transmite Dosarul de prezentare sunt:-dovada de achitare a prețului Dosarului de prezentare; -împuternicire (procură) din partea persoanei juridice ofertante pentru persoana care ridică dosarul de prezentare; -buletin/ carte de identitate al/a persoanei care ridică Dosarul de prezentare; -angajament de confidențialitate semnat.. Pentru participarea la licitație, potențialii cumpărători vor depune la sediul Sucursalei CNE Cernavodă, str. Medgidiei nr. 2, Pavilion 0, corp C, Registratură, în plic sigilat, documentele de participare, cel mai târziu până la data de 05.11.2020, ora 12.00 acesta fiind termen de decădere. Deschiderea plicurilor cu documentele de participare la licitație se va face în prezența tuturor ofertanților sau ai reprezentanților legali ai acestora, în data de 06.11.2020, ora 11.00, la sediul Sucursalei CNE. Verificarea și analizarea documentelor de participare la licitație se va face în 06.11.2020, până la ora 13.00, când se va întocmi și afișa lista ofertanților acceptați. Licitația deschisă cu strigare va avea loc în data de 06.11.2020 ora 14.00, la sediul Sucursalei CNE Cernavodă. Documentele de participare la licitație sunt cele enumerate în dosarul de prezentare la secțiunea C. Relații suplimentare la nr. tel. 0241/802620 dna. Frunza Carmen.