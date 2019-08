Societatea Oil Terminal SA, detalii asupra contractului incheiat cu OMV Petrom SA

Societatea OIL TERMINAL SA informează pe toţi cei interesaţi asupra actului juridic incheiat cu OMV PETROM SA a cărui valoare depăşeşte 10% din cifră de afaceri netă aferentă ultimei situaţii financiare anuale:Prelungire contract 35/C/2018Parte contractanta: OMV PETROM SAObiectul contractului: Import titei, export benzina, motorina, pacura si alte produse petroliereValoarea estimata a actului juridic: 25.000.000 leiPerioada de valabilitate : prelungire valabilitate contract 35/C/2018 pana la 30.06.2020Termen si modalitati de plata: 30 de zile calendaristice de la emiterea facturiiDobanzi si penalitati de intarziere: - dobanzi de intarziere de 0,02% pentru fiecare zi intarziere din suma neachitata in termen si penalitati de intarziere datorate pentru neachitarea la scadenta a facturilor de 0.01% pentru fiecare zi intarziereNu exista garantii.Creante reciproce: la data prezentului raport curent Oil Terminal nu are datorii catre OMV PETROM. Creanta curenta de incasat de la OMV PETROM este in valoare de 3.459.537,46 Lei.