Societatea Timișoara pune PRESIUNE pe Klaus Iohannis, dupa ce l-a premiat pe Augustin Lazar - Adrian Nastase, Miron Mitrea și Remus Truica, luați in vizor

Societatea Timișoara îi cere din nou președintelui Klaus Iohannis să retragă decorațiile persoanelor condamnate sau a celor care au făcut poliție politică. Pe listă se află nume precum Adrian Năstase, Remus Truică sau Miron Mitrea. Recent, Societatea Timișoara l-a premiat pe procurorul general Augustin Lazăr, care înainte de 1989 a fost șef al Comisiei de Eliberări a Penitenciarului Aiud.

"Domnule Președinte,

Am primit, din partea Administrației prezidențiale – Cancelaria ordinelor, răspunsul înregistrat sub numărul de mai sus, referitor la cererea noastră privind retragerea decorațiilor persoanelor condamnate sau a celor care au făcut poliție politică.

Explicațiile primite din partea Administrației prezidențiale – Cancelaria ordinelor nu au avut darul să ne convingă și vom explica pe puncte, așa cum ați răspuns la cererea noastră.

1. Ați scris că persoanelor condamnate prin hotărâre judecatorească rămasă definitivă li se vor retrage decorațiile de către Administrația prezidențială, în funcție de rezultatul analizei acestei instituții, urmând a se lua o decizie care ar putea conduce la retragerea decorațiilor prin decret. Ne-ați dat și un exemplu de persoană condamnată căreia i s-a retras, prin decret, decorația. Un singur exemplu. Pe lista, care nu se vrea exhaustivă, pe care am anexat-o la cererea noastră, sunt persoane condamnate, cu foarte mult timp în urmă, asupra cărora nu s-a luat încă nici o măsură. Chiar atât să dureze o analiză destul de simplă? Am să vă dau câteva exemple. Adrian Nastase – decorat în 2002, condamnat definitiv în 2013. Irina Paula Jianu – decorată în 2004, condamnata în 2015. Miron Tudor Mitrea – decorat în 2002, condamnat în 2015. În aceeași situație se află și celelalte 14 persoane a căror situație am expus-o în scrisoarea noastră. Au trecut între 4 și 6 ani de când au rămas definitive aceste condamnări. Considerăm că a fost timp suficient pentru a lua o hotărâre. Și, încă o dată, sunt doar câteva exemple, nu avem expertiza necesară pentru a face o analiza completă.

2. Nu putem înțelege care este deosebirea între persoanele condamnate cu executare și cele cu suspendare. Am înțeles că așa este prevăzut în lege. Înseamnă că trebuie să inițiați modificarea legii deoarece codul penal nu face deosebiri între persoanele condamnate cu sau fără executare. O persoană condamnată este o persoană considerată vinovată de către instanța de judecată. Considerăm că o astfel de persoană nu poate beneficia de o decorație care înseamnă, de fapt, o onoare pe care noi, cetățenii acestei țări o acordăm unor persoane pentru activitatea lor.

3. La fel ca la punctul anterior, considerăm că trebuie inițiată o modificare legii, nefiind logic ca persoanelor care au făcut poliție politică, în sensul legii, să rămână cu decorațiile primite.

Vă rugăm, din nou, să luați în considerare argumentele noastre și să acționați în conformitate cu cererea noastră.

Anexăm cererea noastră inițială și tabelul cu persoanele care au fost condamnate definitiv și sunt, în continuare, posesorii unor decorații conferite de președintele României", scrie societatea Timișoara în scrisoarea publică adresată lui Klaus Iohannis.