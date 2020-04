Sociologii spun ca standardul de viata va fi afectat. Propun negocieri cu FMI, abrogarea Legii pensiilor

Romania se confrunta, in paralel, cu doua crize in contextul pandemiei cu noul coronavirus, cea medicala si cea economica, potrivit unui studiu realizat de un grup de sociologi, care fac si propuneri de politici sociale pe termen scurt, mediu si lung, intre care se numara negocieri "urgente" cu FMI pentru acordarea unui imprumut, prorogarea sau abrogarea Legii pensiilor adoptata in 2019, cresterea de salarii doar pentru a compensa rata inflatiei si introducerea unui impozit de solidaritate.