Sociologul Barbu Mateescu: Asa-zisul ficus a devenit pilot de formula 1. De ce a grabit Iohannis lucrurile? Interviu

In ciuda competitiei intense pentru locul doi, una fara precedent dupa 1989, campania actuala pare una dintre cele mai sterse si terne din istoria recenta. Nimeni si nimic nu clatina avantajul lui Klaus Iohannis care, in ciuda reputatiei de lentoare, a pariat ametitor in ultima vreme, spune sociologul Barbu Mateescu, intr-un interviu pentru Ziare.com.