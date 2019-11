SOCUL ANULUI in cazul CARACAL! Politia din ITALIA, INFORMATII CUTREMURATOARE despre Alexandra si Luiza

Cazul din Caracal, cu cele doua fete disparute, a socat Romania! Familiile celor doua tinere spera, in continuare, ca fetele lor traiesc, iar ceea ce ar fi declarat Gheorghe Dinca, principalul suspect in acest caz, sa nu fie adevarat.

Anuntul zilei cu privire la Alexandra si Luiza vine de la politia din Italia. Incredibil ce au decis reprezentantii antimafie cu privire la fetele disparute din Romania. Este informatia momentului in cazul Caracal, conform Capital.

Alexandra si Luiza au fost date oficial in urmarire in Italia. Politia din Italia a hotarat ca cele doua fete sa fie cautate pe intreaga peninsula italiana.

„De azi, e oficial, Alexandra si Luiza sunt date in urmarire in Italia. Cautare nationala. Si pe insule: Sicilia, Sardinia. Este echipa antimafia, pentru ca politia a dovedit ca este un sistem mafiot. Credem ca totul este adevarat. Asta s-a ocupat cu tot felul de ilegalitati. Sper ca echipele anti-mafia gasesc ceva sa salveze fetele”, a declarat Rock Xavi, corespondentul Romania TV.

Alexandra Macesanu si Luiza Melencu au devenit subiect intr-o emisiune difuzata de canalul Rai 3 din Italia, dupa ce mai multi romani au scris pe adresa emisiunii, inclusiv Alexandru Cumpanasu, si au cerut ajutor pentru gasirea fetelor, considerand ca cele doua nu au fost ucise, ci au cazut victime ale traficului de persoane.

Emisiunea „Chi l’ha visto” (n.r. Cine i-a vazut) difuzata de Rai 3, dar si alte publicatii nationale din Italia au prezentat cazul de la Caracal. Materialul din presa italiana prezinta mai intai povestea disparitiei Alexandrei si felul in care aceasta a sunat la 112 pentru a cere ajutor.

In emisiune a fost prezentata discutia pe care adolescenta a purtat-o cu operatorii de la 112 si politia pe fondul unor imagini surprinse la locuinta lui Dinca. Jurnalistii italieni scriu ca versiunea oficialitatilor romane este ca Alexandra a fost rapita, violata si ucisa de Gheorghe Dinca, un mecanic in varsta de 65 de ani din Caracal. Dupa ce a fost arestat, acesta a recunoscut ca a rapit-o si ucis-o pe Alexandra, dar si pe Luiza Melencu, cealalta fata din Caracal disparuta dupa ce a fost luata la ocazie.

Insa mai multi romani, printre care si Alexandru Cumpanasu, au scris pe adresa emisiunii si au cerut ajutor pentru gasirea fetelor, considerand ca cele doua nu au fost ucise, ci au cazut victime ale traficului de persoane si ar fi in viata. Alexandra Macesanu (15 ani) si Luiza Melencu (18 ani) apar pe pagina Politiei in care sunt anuntati copiii disparuti.

„La data de 24.07.2019, Macesanu Alexandra Mihaela in varsta de 15 ani, a plecat voluntar de la locuinta sa si nu a mai revenit. In urma verificarilor efectuate, s-a stabilit ca minora a plecat in ziua de 24.07.2019, orele 10:00, catre mun Caracal, jud.Olt”.

„Luiza Mihaela Melencu – In ziua de 14.04.2019 a plecat voluntar de la domiciliu in mun. Caracal, jud. Olt, in vederea rezolvarii unor probleme personale si nu a mai revenit pana in prezent. Detalii: Persoana in cauza nu sufera de afectiuni psihice, are asupra sa actele personale de identitate si telefon mobil care este inchis. Observatii: este eleva in clasa a XII-a la Liceul Tehnic Costin D. Nenitescu din Craiova”.

Cele doua mesaje, alaturi de semnalmentelele fetelor se afla pe site-ul Politiei Romane, la sectiunea „Copii Disparuti”.

