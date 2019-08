Sodexo Romania a achizitionat integral 7card

Sodexo România a anunţat luni că a finalizat luna aceasta preluarea pachetului integral de acţiuni al 7card, în cadrul unei tranzacţii începute în 2016, cu preluarea unui pachet de 20% şi urmată de achiziţionarea a 40% dintre acţiuni în 2017, compania devenind astfel cel mai mare furnizor de abonamente corporate pentru activităţi reacreative, sport şi wellness din România, potrivit news.ro.

Compania Benefit Seven, care a înregistrat anul trecut o cifră de afaceri de 7 milioane de euro, a înfiinţată în 2011 de către Andrei Creţu, Iulian Cîrciumaru şi Cătălin Ivaşcu, care au introdus în România conceptul de abonamente unice cu acces concomitent la mai multe săli de sport şi wellness.

În prezent, abonaţii 7card au acces la o reţea de peste 650 de centre sportive, aproximativ 70% din totalitatea centrelor sportive şi de relaxare din România.

”Tranzacţia pe care am finalizat-o luna aceasta consolidează piaţa beneficiilor extrasalariale şi ne permite să oferim companiilor din România şi mai multă susţinere în realizarea programelor lor pentru fidelizarea şi retenţia angajaţilor. Integrarea 7card între serviciile noastre, o operaţiune realizată firesc în ultimii trei ani, diversifică oferta Sodexo România pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii de zi cu zi a angajaţilor şi performanţa companiilor”, a declarat Sven Marinus, CEO Sodexo Benefits & Rewards Services România.

Managementul companiei Benefit Seven va continua să fie asigurat de actuala echipă, care se va implica mai departe în promovarea accesului la mişcare şi activităţi recreative pentru angajaţii companiilor din România.

”Rămânem alături de 7card şi dezvoltăm brandul alături de Sodexo. Ne bucurăm să vedem că în 7 ani am crescut atât de mult şi am ajuns la peste 40.000 de abonaţi activi. Ne place să credem că am convins angajaţii că sportul este un lucru benefic şi, în acelaşi timp, am convins companiile că un angajat cu beneficii are o rată de retenţie mult mai mare”, spune Andrei Creţu, co-fondator 7card.

În momentul achiziţiei primului pachet de acţiuni, în 2016, 7card avea peste 16.000 de abonaţi activi, peste 680 de companii partenere şi aproape 370 de săli. În prezent, sunt peste 42.000 de abonaţi activi, 1.800 de companii şi aproape 700 de săli, 7card având extindere naţională.

Potrivit unui studiu intern al 7card care a analizat activitatea abonaţilor, pe parcursul anului 2018, anul trecut, cel al finalizării tranzacţiei, a înregistrat cea mai intensă activitate sportivă în reţea, utilizatorii adunând 1.863.000 ore de mişcare, echivalentul a 77.525 de zile şi a 213 ani.

”Cu o extindere de 70% din totalul sălilor de sport din România, în august 2019, reţeaua 7card este cea mai extinsă din România, iar abonamentul, unul dintre cele mai valoroase beneficii extrasalariale. După finalizarea preluării de către Sodexo România, lucrurile evoluează la un nivel pe care nu l-am anticipat în momentul înfiinţării conpaniei Benefit Seven, dar, firesc, este unul care ne bucură foarte tare”, a declarat Andrei Creţu.

Reţeaua 7card oferă o varietate de activităţi pentru întreţinere corporală dar şi pentru recreere. Studiul amintit mai sus arată că în top cinci industrii cu cei mai sportivi angajaţi în 2018 sunt cei care activează în industria de software service, automotive&componente, bunuri de larg consum, sectorul public şi retail.

Sodexo România este parte din grupul Sodexo, lider mondial în servicii care îmbunătăţesc calitatea vieţii, grup cu peste 460.000 de angajaţi în 72 de ţări. La nivel mondial, Sodexo Group este la 19-lea cel mai mare angajator. Compania este prezentă în România de peste 20 de ani. Serviciile Sodexo sunt accesate de peste 30.000 de companii şi 1,5 milioane de angajaţi.

