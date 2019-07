Sofer CTP ajuns pasager dupa reactia politiei rutiere

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Acum o luna in urma un sofer a unui autobuz CTP care circula pe strada Anastasie Panu a trecut pe culoarea rosie a semaforului, riscand sa produca un accident destul de grav, pentru ca era cat pe ce sa intre in masina care venea de pe strada Sf. Lazar, trecand pe culoarea verde a semaforului. Ghinionul soferului de autobuz a fost ca soferul masinii respective avea camera de bord si a filmat intreg incidentul, dupa care a mers la biroul rutier sa depuna o sesizare in acest sens. Politistii au demarat o ancheta, vizionand materialele video de pe camerele stradale de la Info Trafic si a celor de la CTP. In urma anchetei s-a luat masura retinerii permisului de conducere a soferului CTP. Atentie soferi, un moment de neatentie nu va po ...