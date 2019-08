Sofer depistat la controlul de frontiera cu permis de conducere necorespunzator

La volanul unui ansamblu rutier f r drept google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Husi efectueaza cercetari cu privire la un cetatean din R. Moldova care a savarsit o infractiune la regimul juridic al circulatiei rutiere in zona de competenta. In data de 20 august a.c., in jurul orei 02.00, politisti de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Husi, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu, au oprit pe raza localitatii de frontiera Dranceni, judetul Vaslui, pentru control, un ansamblu de vehicule format dintr-un microbuz marca Mercedes Sprinter si o remorca marca TA-NO, condus de cetateanul din R. Moldova D.I., in varsta de 29 de ani. La controlul de frontiera, col ...