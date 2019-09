Sofer fara permis, oprit cu focuri de arma de politie

sofer oprit focuri arma google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politistii constanteni au folosit armamentul din dotare pentru prinderea unui sofer care nu a oprit la semnalul oamenilor legii. Tanarul respectiv nu are permis de conducere si se afla la volanul unui autoturism furat, el avariind patru autoturisme. Conform reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, marti, in jurul orei 3.30, politisti din cadrul Sectiei 4, aflandu-se in exercitarea atributiilor de serviciu, au efectuat semnal de oprire unui autoturism, pe strada Eliberarii din municipiul Constanta. Control judiciar pentru un tanar care a incalcat regimul rutier "Intrucat conduaatorul auto nu s-a conformat la semnalele politistilor, acestia au procedat la urmarir ...