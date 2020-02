Soferi aflati sub influenta alcoolului si fara permis de conducere, depistati de politistii rutieri din Medgidia

La data de 1 februarie a.c., în intervalul orar 22.00-00.00, polițiști ai Biroului Rutier și ai Biroului Ordine Publică din cadrul Poliției municipiului Medgidia au desfășurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea conducerii autovehiculelor sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe, pe raza de competență.Au fost controlate 82 de autovehicule, toți conducătorii auto fiind testați cu aparatul etilotest.În urma activităților au fost aplicate 8 sancțiuni contravenționale, fiind reținute 3 permise de conducere pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice.În cadrul acțiunii au fost constatate 2 infracțiuni, dintre care una pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice și una pentru conducere fără permis.La data de 1 februarie a.c., în jurul orei 22.00, un bărbat de 22 de ani a condus un autoturism pe DC 28, în satul Izvoru Mare, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 0,09 mg/l alcool pur în aerul expirat.La data de 1 februarie a.c., în jurul orei 23.50, un bărbat de 37 de ani a condus un autoturism pe strada Silozului din municipiul Medgidia, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice.Persoana în cauză a refuzat testarea cu aparatul etilotest, fiind condus la spital pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.Sursă foto (cu rol ilustrativ): Arhivă ZIUA de Constanța