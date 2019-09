Soferi bauti la volan, depistati de politistii constanteni

Mai mulţi şoferi băuţi au fost depistaţi băuţi la volan de către agenţii rutieri.Astfel, la data de 2 septembrie a.c., în jurul orei 18.50, poliţişti din cadrul Serviciului Rutier Constanța au identificat un bărbat de 45 de ani, din Constanța, în timp ce conducea un autoturism, pe DN 39, în localitatea Tuzla, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,70 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 2 septembrie a.c., în jurul orei 22.10, poliţişti din cadrul Poliției orașului Ovidiu au identificat un bărbat de 48 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe raza orașului Ovidiu, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1, 07 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 2 septembrie a.c., în jurul orei 23.00, poliţişti din cadrul Secției 3 Rurală Mangalia au identificat un tânăr de 20 de ani, din localitatea Limanu, județul Constanța, în timp ce conducea un moped, în aceeeași localitate, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.La data de 3 septembrie a.c., în jurul orei 00.15, poliţişti din cadrul Serviciului Rutier Constanța au identificat un bărbat de 52 de ani, din Constanța, în timp ce conducea un autoturism, pe DN 39, în localitatea Tuzla, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,86 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 3 septembrie a.c., în jurul orei 04.10, poliţişti din cadrul Biroului Rutier Constanța au identificat un bărbat de 28 de ani, din Mangalia, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Soveja din municipiul Constanța, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,47 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.În toate cauzele, au fost întocmite dosare penale.