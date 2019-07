Soferi bauti pe strazile din Rasova si Constanta. Politia ia masuri

Duminică, 21 iulie, în jurul orei 20.00, polițiști din cadrul Poliției orașului Cernavodă au depistat un bărbat, de 44 de ani, din București, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 223, în localitatea Rasova, fiind sub influența băuturilor alcoolice.În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1,13 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 22 iulie a.c., în jurul orei 01.00, polițiști din cadrul Biroului Rutier Constanța au depistat un bărbat, de 41 de ani, din municipiul Constanța, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Mircea cel Bătrân, fiind sub influența băuturilor alcoolice.În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,46 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.În această noapte, în jurul orei 04.20, polițiști din cadrul Poliției stațiunii Mamaia au depistat un bărbat, de 31 de ani, din municipiul Constanța, în timp ce conducea un autoturism, în stațiunea Mamaia, fiind sub influența băuturilor alcoolice.În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.În toate cauzele, polițiștii au întocmit dosare penale, comunică IPJ Constanţa.