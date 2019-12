Soferi sub influenta bauturilor alcoolice depistati de politistii constanteni. Ce amenzi au aplicat

În noaptea de 6/7 decembrie a.c., polițiști din cadrul Serviciului Rutier Constanța, Poliției municipiului Constanța și Poliției orașului Cernavodă au desfășurat o acțiune pe linia prevenirii și combaterii evenimentelor rutiere produse pe fondul conducerii pe drumurile publice a unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a drogurilor.Astfel, peste 20 de polițiști au acționat în intervalul orar 22.00-06.00, ocazie cu care au constatat 3 infracțiuni la regimul rutier.De asemenea, au fost aplicate 22 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 22.710 lei, fiind reținute 22 de permise de conducere, dintre care 21 pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice și unul pentru depășire neregulamentară.Astăzi, în jurul orei 00.00, un bărbat de 46 de ani a condus un autoturism pe strada Ștefan cel Mare din localitatea Valu lui Traian, în timp ce se afla sub influența substanțelor psihoactive, rezultatul cu aparatul drug test fiind pozitiv la THC-5, și sub influența băuturilor alcoolice, rezultatul cu aparatul etilotest fiind de 0,29 mg/l alcool pur în aerul expirat.Astăzi, în jurul orei 01.15, un bărbat de 18 ani a condus un autoturism pe strada Canalului din orașul Cernavodă, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.Astăzi, în jurul orei 03.50, un bărbat de 20 de ani a condus un autoturism pe strada Unirii din orașul Cernavodă, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice, rezultatul cu aparatul etilotest fiind de 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat.Sursă foto (cu rol ilustrativ): Arhivă ZIUA de Constanța