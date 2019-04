Soferii ar putea conduce motociclete doar cu permis de categoria B

Motocicleta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un proiect de modificare a Codului Rutier, depus la Senat, ar putea da dreptul soferilor sa conduca motociclete doar cu permis de categoria B, fara sa fie nevoie de obtinerea categoriei A. Modificarile care ii privesc pe soferi se regasesc in propunerea legislativa pentru completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, document ce a fost inregistrat recent la Senat pentru dezbatere. Proiectul legislativ are nevoie, pentru a intra in vigoare, de adoptarea in Parlament si de publicarea in Monitorul Oficial. Concret, initiativa legislativa ar putea da dreptul soferilor care au implinit varsta de 24 de ani si care au o experienta in conducere de cel putin ...