Soferita incepatoare

O tanara abia si-a luat masina si spera sa invete mai multe inainte de a pleca prin oras cu masina. Instructor ii este sotul, sofer cu experienta.

Domnisoara se urca la volan, vrea sa plece, dar masina nu pleaca de pe loc.

– Ce are? se impacienteaza tanara. E stricata! Vreau alta.

Sotul ii raspunde calm.

– Trebuie mai intai sa bagi in treapta intai. Ai calcat ambreiajul?

La care ea si mai furioasa:

– Esti nebun??? Nici n-am plecat de pe loc si imi zici ca am calcat pe cineva?

