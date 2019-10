Soferul camionului cu 39 de morti de langa Londra, inculpat pentru omor prin imprudenta

Soferul camionului frigorific in care au fost descoperite 39 de cadavre in apropiere de Londra a fost inculpat pentru omor prin imprudenta si conspiratie in vederea traficului de persoane in legatura cu moartea celor 39 de persoane in TIR-ul pe care l-a condus in sud-estul Angliei, a anuntat sambata politia britanica, relateaza The Associated Press.